Постановление Совета министров Беларуси от 10.06.2022 № 381 «О предоставлении полномочий», принятое для ввоза электромобилей с освобождением от пошлин, налогов либо со льготой вступило в силу 15 июня 2022 года. Об этом сообщает Департамент по энергоэффективности.

Ведомство напомнило, что Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты таможенной пошлины в отношении электромобилей, ввозимых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ограниченном количестве. При этом Беларуси среди стран ЕАЭС выделена максимальная квота на беспошлинный ввоз электромобилей. Это следует из решения Совета ЕЭК.

В отношении Беларуси квота на беспошлинный ввоз электромобилей на 2022 год составляет 10 тыс. единиц, на 2023 год - 15 тыс. Аналогичная квота установлена и для Казахстана. Для Армении квота на 2022 год составляет 7 тыс. автомобилей, на 2023 год - 8 тыс., для Кыргызстана - 5 тыс. и 10 тыс. соответственно.

Освобождение от уплаты таможенных пошлин предоставляется только гражданам, постоянно проживающим в указанных республиках. При этом не допускается передача прав владения, пользования и распоряжения электромобилями лицам, имеющим гражданство и (или) постоянное место жительства в Российской Федерации.

Как ожидается, применение тарифной льготы в комплексе с другими мерами, направленными на стимулирование спроса на электромобили, их производства и развитие сети зарядных станций, будет способствовать созданию окна возможностей для более широкого распространения таких транспортных средств, а также для их выпуска в ЕАЭС.