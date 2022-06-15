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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ РАЗРЕШИЛИ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ КОНТРАКТОВ В НАЦВАЛЮТЕ
09:53 16.06.2022
В Беларуси расширяются возможности экспортного финансирования. Об этом сообщает Telegram-канал правительства со ссылкой на подписанное 15 июня 2022 года постановление.
Согласно информации, документом предусматривается:
возможность экспортного кредитования резидентов для производства и реализации товаров (работ, услуг) на экспорт через уполномоченные организации или управляющие компании холдингов;
возможность экспортного кредитования не только производителей, но и спецэкспортеров и управляющих компаний холдингов для реализации товаров (работ, услуг) на экспорт;
установление плавающих процентных ставок (вместо фиксированных) по экспортным кредитам и факторингу в белорусских и российских рублях.
«Это позволит учесть изменение условий фондирования (процентных ставок) по ресурсам, привлекаемым Банком развития и банками», - говорится в сообщении.
Кроме того, предоставляется право финансирования банками и Банком развития резидентов под уступку денежного требования (факторинг) при реализации экспортных контрактов в белорусских рублях (сейчас только иностранная валюта и российские рубли).
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