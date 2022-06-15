В Беларуси расширяются возможности экспортного финансирования. Об этом сообщает Telegram-канал правительства со ссылкой на подписанное 15 июня 2022 года постановление.

Согласно информации, документом предусматривается:

возможность экспортного кредитования резидентов для производства и реализации товаров (работ, услуг) на экспорт через уполномоченные организации или управляющие компании холдингов;

возможность экспортного кредитования не только производителей, но и спецэкспортеров и управляющих компаний холдингов для реализации товаров (работ, услуг) на экспорт;

установление плавающих процентных ставок (вместо фиксированных) по экспортным кредитам и факторингу в белорусских и российских рублях.

«Это позволит учесть изменение условий фондирования (процентных ставок) по ресурсам, привлекаемым Банком развития и банками», - говорится в сообщении.

Кроме того, предоставляется право финансирования банками и Банком развития резидентов под уступку денежного требования (факторинг) при реализации экспортных контрактов в белорусских рублях (сейчас только иностранная валюта и российские рубли).