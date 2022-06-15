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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ МОЖНО ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ


17:45 15.06.2022

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым вносятся изменения в постановление правительства от 25 января 2021 г. № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов».

Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования проекта являются санитарно-эпидемиологические требования безопасности и безвредности факторов среды обитания для человека, а также в области обеспечения радиационной безопасности населения и персонала.

Документом установлены:

критерии оценки радиационного воздействия при использовании источников ионизирующего излучения для оценки радиационной безопасности и доз облучения населения, персонала и пациентов, для осуществления мер радиационной защиты в ситуациях планируемого, аварийного и существующего облучения;

допустимые значения содержания метанола в низкозамерзающих стеклоомывающих и антиобледенительных жидкостях;

актуализированный норматив бария в питьевой воде;

допустимые значения факторов среды в спелеостационарах калийных рудников Республики Беларусь;

предельно допустимые концентрации (ПДК), ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) и классы опасности в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны для ряда фармацевтических субстанций;

предельно допустимые концентрации сухих продуктов, содержащих белки коровьего молока в воздухе рабочей зоны;

показатели безопасности и безвредности для здоровья человека медицинских изделий для защиты органов дыхания (масок медицинских);

актуализированы и дополнены требования к допустимому содержанию остаточных количеств действующих веществ средств защиты растений в объектах среды обитания, продовольственном сырье и пищевых продуктах с учетом сферы применения пестицидов;

уточнены формулировки и изменены нормативные значения отдельных показателей безопасности и безвредности атмосферного воздуха, питьевой воды, воды в ванне бассейна, почвы, парфюмерно-косметической продукции, материалов, контактирующих с пищевой продукцией, а также в гигиенических нормативах «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», «Показатели безопасности и безвредности воздействия лазерного излучения на человека», «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» с учетом практики их применения;

показатели безопасности для отдельных алкогольных напитков изложены в измененной редакции с целью гармонизации с техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции» (ТР ЕАЭС 047/2018) с учетом срока его вступления в действие.

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 15 по 25 июня 2022 г.
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