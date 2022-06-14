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ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ УКАЗ О РЕАЛИЗАЦИИ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ

15:13 15.06.2022 Лукашенко 15 июня подписал указ № 203 "О реализации калийных удобрений", сообщает его пресс-служба. Согласно информации, документ направлен на расширение видов валют, в которых может уплачиваться вывозная таможенная пошлина на калийные удобрения. Указом предусмотрена возможность ее уплаты в российских рублях, китайских юанях, долларах США и евро. Кроме того, Совету министров в 2022-2023 годах предоставляется право принимать решения об установлении ставки вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения.