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ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ УКАЗ О РЕАЛИЗАЦИИ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ
15:13 15.06.2022
Лукашенко 15 июня подписал указ № 203 "О реализации калийных удобрений", сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, документ направлен на расширение видов валют, в которых может уплачиваться вывозная таможенная пошлина на калийные удобрения. Указом предусмотрена возможность ее уплаты в российских рублях, китайских юанях, долларах США и евро.
Кроме того, Совету министров в 2022-2023 годах предоставляется право принимать решения об установлении ставки вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения.
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