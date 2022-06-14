На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым вносятся изменения в постановления правительства № 206 от 17 марта 2016 г. и № 395 от 15 июня 2019 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, проект постановления направлен на совершенствование законодательства о государственных закупках, повышение заинтересованности производителей к участию в них, а также оптимизацию проводимых процедур.

Предлагаемый к обсуждению документ предусматривает:

изменение перечня товаров, страна происхождения которых подтверждается выпиской из Евразийского реестра промышленных товаров;

изменение условий применения преференциальной поправки;

установление ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за несоблюдение условий применения преференциальной поправки;

определение дополнительных требований к участникам процедур государственных закупок и корректировка существующих требований;

установление дополнительных оснований для изменения условий договора;

установление новых случаев проведения процедуры закупки из одного источника на период до 1 июля 2024 г.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 15 по 25 июня 2022 г.