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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГОСЗАКУПКАХ МОЖНО ВЫСКАЗАТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ
11:56 15.06.2022
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым вносятся изменения в постановления правительства № 206 от 17 марта 2016 г. и № 395 от 15 июня 2019 г.
Как сообщает Национальный правовой портал, проект постановления направлен на совершенствование законодательства о государственных закупках, повышение заинтересованности производителей к участию в них, а также оптимизацию проводимых процедур.
Предлагаемый к обсуждению документ предусматривает:
изменение перечня товаров, страна происхождения которых подтверждается выпиской из Евразийского реестра промышленных товаров;
изменение условий применения преференциальной поправки;
установление ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за несоблюдение условий применения преференциальной поправки;
определение дополнительных требований к участникам процедур государственных закупок и корректировка существующих требований;
установление дополнительных оснований для изменения условий договора;
установление новых случаев проведения процедуры закупки из одного источника на период до 1 июля 2024 г.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 15 по 25 июня 2022 г.
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