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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ В БЕЛАРУСИ БУДУТ ОПРЕДЕЛЯТЬ НА ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ
10:12 15.06.2022
Постановлением Государственного комитета по стандартизации № 42 от 10 мая 2022 г. утверждена Инструкция о порядке проведения конкурса «Лучший специалист по стандартизации».
Как сообщает Национальный правовой портал, конкурс представляет собой признание заслуг за:
реализацию основных направлений и приоритетов государственной политики в области стандартизации, выполнение (содействие выполнению) задач в области стандартизации, стоящих перед Госстандартом;
достижение высоких и стабильных показателей в работе, инициативность, профессиональное мастерство в области стандартизации;
значительный личный вклад в разработку, создание и производство высококачественной, конкурентоспособной продукции;
многолетнюю плодотворную и добросовестную работу в области стандартизации.
Мероприятие будет способствовать:
содействию повышения качества и конкурентоспособности продукции, работ, услуг организаций на внутреннем и внешнем рынках;
повышению авторитета специалистов по стандартизации и организаций;
распространению передового опыта в области стандартизации и содействию его внедрения;
выявлению наиболее профессиональных специалистов по стандартизации, информированию об их достижениях;
привлечению внимания руководителей организаций к подготовке персонала в области стандартизации;
повышению профессионального уровня специалистов по стандартизации и имиджа профессии.
Участвовать в состязании могут специалисты, в должностные обязанности которых входит рассмотрение вопросов стандартизации, организации Республики Беларусь всех форм собственности, на добровольной основе. При этом для специалистов установлены требования.
Номинации конкурса:
машиностроение, приборостроение, металлургия;
химия и нефтехимия;
легкая промышленность;
пищевая промышленность;
лесная и деревообрабатывающая промышленность;
целлюлозно-бумажная промышленность;
строительство;
выполнение работ, оказание услуг;
пожарная безопасность;
другие сферы непромышленного сектора.
Могут устанавливаться также дополнительные номинации.
Планируется, что конкурс будет проводиться ежегодно.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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