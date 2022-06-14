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ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ В БЕЛАРУСИ БУДУТ ОПРЕДЕЛЯТЬ НА ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ

10:12 15.06.2022 Постановлением Государственного комитета по стандартизации № 42 от 10 мая 2022 г. утверждена Инструкция о порядке проведения конкурса «Лучший специалист по стандартизации». Как сообщает Национальный правовой портал, конкурс представляет собой признание заслуг за: реализацию основных направлений и приоритетов государственной политики в области стандартизации, выполнение (содействие выполнению) задач в области стандартизации, стоящих перед Госстандартом; достижение высоких и стабильных показателей в работе, инициативность, профессиональное мастерство в области стандартизации; значительный личный вклад в разработку, создание и производство высококачественной, конкурентоспособной продукции; многолетнюю плодотворную и добросовестную работу в области стандартизации. Мероприятие будет способствовать: содействию повышения качества и конкурентоспособности продукции, работ, услуг организаций на внутреннем и внешнем рынках; повышению авторитета специалистов по стандартизации и организаций; распространению передового опыта в области стандартизации и содействию его внедрения; выявлению наиболее профессиональных специалистов по стандартизации, информированию об их достижениях; привлечению внимания руководителей организаций к подготовке персонала в области стандартизации; повышению профессионального уровня специалистов по стандартизации и имиджа профессии. Участвовать в состязании могут специалисты, в должностные обязанности которых входит рассмотрение вопросов стандартизации, организации Республики Беларусь всех форм собственности, на добровольной основе. При этом для специалистов установлены требования. Номинации конкурса: машиностроение, приборостроение, металлургия; химия и нефтехимия; легкая промышленность; пищевая промышленность; лесная и деревообрабатывающая промышленность; целлюлозно-бумажная промышленность; строительство; выполнение работ, оказание услуг; пожарная безопасность; другие сферы непромышленного сектора. Могут устанавливаться также дополнительные номинации. Планируется, что конкурс будет проводиться ежегодно. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.