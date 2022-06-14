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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ В БЕЛАРУСИ БУДУТ ОПРЕДЕЛЯТЬ НА ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ


10:12 15.06.2022

Постановлением Государственного комитета по стандартизации № 42 от 10 мая 2022 г. утверждена Инструкция о порядке проведения конкурса «Лучший специалист по стандартизации».

Как сообщает Национальный правовой портал, конкурс представляет собой признание заслуг за:

реализацию основных направлений и приоритетов государственной политики в области стандартизации, выполнение (содействие выполнению) задач в области стандартизации, стоящих перед Госстандартом;

достижение высоких и стабильных показателей в работе, инициативность, профессиональное мастерство в области стандартизации;

значительный личный вклад в разработку, создание и производство высококачественной, конкурентоспособной продукции;

многолетнюю плодотворную и добросовестную работу в области стандартизации.

Мероприятие будет способствовать:

содействию повышения качества и конкурентоспособности продукции, работ, услуг организаций на внутреннем и внешнем рынках;

повышению авторитета специалистов по стандартизации и организаций;

распространению передового опыта в области стандартизации и содействию его внедрения;

выявлению наиболее профессиональных специалистов по стандартизации, информированию об их достижениях;

привлечению внимания руководителей организаций к подготовке персонала в области стандартизации;

повышению профессионального уровня специалистов по стандартизации и имиджа профессии.

Участвовать в состязании могут специалисты, в должностные обязанности которых входит рассмотрение вопросов стандартизации, организации Республики Беларусь всех форм собственности, на добровольной основе. При этом для специалистов установлены требования.

Номинации конкурса:

машиностроение, приборостроение, металлургия;

химия и нефтехимия;

легкая промышленность;

пищевая промышленность;

лесная и деревообрабатывающая промышленность;

целлюлозно-бумажная промышленность;

строительство;

выполнение работ, оказание услуг;

пожарная безопасность;

другие сферы непромышленного сектора.

Могут устанавливаться также дополнительные номинации.

Планируется, что конкурс будет проводиться ежегодно.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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