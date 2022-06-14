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МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ РАЗЪЯСНИЛ ВОПРОСЫ ШТАТНОГО НОРМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ БОЛЬНИЦ


16:01 14.06.2022

Постановление Минздрава от 30 мая 2022 г. № 48 «О примерных штатных нормативах численности медицинских и иных работников, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях», направлено на совершенствование штатного нормирования работников здравоохранения больничных учреждений с акцентом на объемы оказания медицинской помощи.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом, в частности:

актуализирован перечень профилей стационарных отделений в районах с разной численностью населения с учетом произошедших в республике демографических изменений, развития межрайонных центров, оснащения организаций здравоохранения высокотехнологичным медицинским оборудованием (свыше 50 тыс., 35–50 тыс. и до 35 тыс. человек);

введены повышающие коэффициенты, позволяющие рассчитать большее количество штатных должностей в отделениях хирургического профиля, в которых осуществляются сложные и высокотехнологичные медицинские вмешательства, а также в отделениях терапевтического профиля, в которых оказывается экстренная медицинская помощь пациентам;

примерные штатные нормативы приведены в соответствие с применяемыми медицинскими технологиями диагностики и лечения пациентов, современным медицинским оборудованием;

наименования должностей медработников приведены в соответствие с Номенклатурой, утвержденной постановлением Минздрава № 61 от 27.05.2021.

Новые штатные нормативы увязаны с подходами к проведению медицинской аккредитации бюджетных организаций здравоохранения, ориентированы на повышение качества оказания медицинской помощи и обеспечение безопасности пациента при оказании медицинской помощи, увеличение эффективности бюджетного финансирования и будут применяться при формировании штатных расписаний, начиная с 2023 года.
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