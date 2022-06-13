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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ДОПОЛНЕНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СВЯЗИ С ТРУДОВОЙ (СЛУЖЕБНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
12:18 14.06.2022
Национальным центром защиты персональных данных подготовлены изменения в Рекомендации об обработке персональных данных в связи с трудовой (служебной) деятельностью от 18 января 2022 г.
Как сообщает Национальный правовой портал, рекомендации об обработке персональных данных в связи с трудовой (служебной) деятельностью в настоящее время широко востребованы у нанимателей и являются эффективным инструментом для обеспечения в стране единообразной практики применения положений Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных» в сфере трудовых отношений.
С учетом поступающих от нанимателей предложений о целесообразности отражения в Рекомендациях вопросов, связанных с применением положений Закона при реализации коллективных договоров и использовании видеонаблюдения, Рекомендации дополнены пунктами 6 и 7.
Ознакомиться с актуальным текстом Рекомендаций по состоянию на 9 июня 2022 г. можно в банке данных «Правоприменительная практика» ИПС «ЭТАЛОН-ONLINE».
На указанном ресурсе также доступны иные правовые акты, принятые Национальным центром защиты персональных данных в целях реализации возложенных на него задач.
Напомним, 15 ноября 2021 г. вступили в силу положения Закона Республики Беларусь «О защите персональных данных». В соответствии с законодательством Национальному центру защиты персональных данных Республики Беларусь предоставлены полномочия по проведению разъяснительной работы о законодательстве о персональных данных.
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