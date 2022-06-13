В Беларуси упрощен порядок возведения и реконструкции одноквартирных жилых домов и хозяйственных построек. Соответствующий указ № 202 подписал Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Документом предусмотрено, что такие объекты можно будет построить без получения разрешений, без разработки проектной документации и без последующей приемки их в эксплуатацию.

Для строительства или реконструкции одноквартирных жилых домов и хозяйственных построек в сельских населенных пунктах (за исключением расположенных на территории районов, прилегающих к областным центрам и Минску) гражданам достаточно иметь документ, удостоверяющий право на земельный участок.

Для возведения таких построек в сельских населенных пунктах, расположенных на территории районов, прилегающих к областным центрам и Минску, в поселках городского типа и городах гражданину необходимо будет получить паспорт застройщика. На основании такого паспорта смогут построить жилые одноквартирные дома также и юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Выдача паспорта застройщика будет осуществляться по принципу "одно окно", срок оформления - один месяц, стоимость - 25 базовых величин.

Также указом предусмотрен упрощенный порядок государственной регистрации построенных таким образом объектов.

Действующий порядок возведения и реконструкции этих построек (с получением всех разрешений, согласований, заключений и разработкой проекта) также сохраняется.

Решение о применении упрощенного порядка принимается застройщиками самостоятельно. Воспользоваться таким порядком можно будет при возведении объектов на территории всей республики, за исключением Минска.

Указ вступает в силу через 6 месяцев после опубликования.