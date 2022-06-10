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МИНФИН БЕЛАРУСИ ПОДВЕЛ ИТОГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
12:51 13.06.2022
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства финансов, которым вносятся изменения в ведомственное постановление от 25 мая 2018 г. № 38 «О некоторых вопросах регулирования деятельности на рынке ценных бумаг и в сфере инвестиционных фондов».
Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования проекта постановления являются отношения в сфере профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, деятельности инвестиционных фондов.
Проект разработан в целях расширения инвестиционных возможностей:
инвестиционных фондов за счет включения цифровых знаков (токенов) в состав финансовых активов, в которые могут инвестироваться денежные средства инвестиционных фондов;
фондовых бирж за счет предоставления возможности осуществления инвестиционных операций с ценными бумагами, не ограниченными моделью приобретения ценных бумаг с целью их удержания до погашения.
Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов Беларуси.
Свои замечания и предложения с 18 по 28 мая 2022 г. можно было высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения на адрес электронной почты (с пометкой «ПМФ 38»).
В обсуждении проекта постановления приняла участие одна организация (ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»), представитель которой также является членом общественно-консультативного (экспертного) совета по вопросам развития рынка ценных бумаг при Министерстве финансов. От ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» поступило одно предложение.
Ознакомиться с результатами рассмотрения предложения можно на сайте НЦПИ.
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