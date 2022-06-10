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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НА ПРАВОВОМ ПОРТАЛЕ БЕЛАРУСИ МОЖНО ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА


10:15 13.06.2022

На общественное обсуждение вынесены проекты нормативных правовых актов по вопросам охраны и использования животного мира:

проект постановления Совета министров «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 699»;

проект постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь «Об установлении перечней видов диких животных».

Как сообщает Национальный правовой портал, первый проект постановления направлен на устранение сложностей в:

понимании пользователями объектов животного мира и государственными органами юридического смысла нормативных правовых предписаний, устанавливающих запреты на добычу, заготовку и закупку длиннопалого рака, а также конструктивных особенностей и правил использования раколовок;

порядке проведения торгов на получение права на заготовку и (или) закупку диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, а также иных требований, связанных с расселением этих диких животных;

ежегодном предоставлении отчетов о видах и объемах заготовки и (или) закупки диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства.

Проект постановления «Об установлении перечней видов диких животных» подготовлен в целях совершенствования подходов в области охраны и использования животного мира и, в частности, содержания и (или) разведения отдельных категорий диких животных в квартирах многоквартирных и блокированных жилых домов, одноквартирных жилых домах и на их придомовых территориях, в садоводческих товариществах, дачных кооперативах, а также в контактных зоопарках.

Необходимость установления перечней вызвана:

правоприменительной практикой осуществления регистрации диких животных, содержащихся и (или) разведенных в неволе;

неспособностью обеспечить физическими лицами в ряде случаях необходимые условия содержания диких животных, отвечающие физиологическим и биологическим особенностям видов;

потребностью обеспечения безопасности самих граждан.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальных темах на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес . с 10 по 20 июня 2022 г.
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