Постановлением Совета министров № 368 от 8 июня 2022 года утвержден комплекс мер, направленный на обеспечение бесперебойного снабжения топливно-энергетическими ресурсами и подготовку к устойчивой работе в осенне-зимний период 2022-2023 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, организационно-технические мероприятия, обеспечивающие устойчивое и надежное топливо- и энергоснабжение потребителей в осенне-зимний период 2022-2023 гг. должны быть разработаны республиканскими органами госуправления и иными госорганизациями, подчиненными правительству, облисполкомами и Минским горисполкомом до 1 июля 2022 г. Срок реализации данных мероприятий – до 20 сентября 2022 г.

Документом установлены объемы:

выполняемых в 2022 г предприятиями электроэнергетики, входящими в состав ГПО «Белэнерго», и организациями ЖКХ работ по замене и строительству тепловых сетей;

создаваемых к отопительному сезону запасов топочного мазута;

создаваемых на 1 октября 2022 г. запасов древесного топлива (сырья) для организаций ЖКХ.

Кроме того, утверждены:

рекомендуемые объемы закупки в 2022 г топливоснабжающими организациями коммунальной формы собственности торфяных брикетов у организаций «Белтопгаза»;

перечень котельных, имеющих повышенный расход топлива и электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, в которых в 2022 г запланировано завершение работ по оптимизации режимов, а также состава основного и вспомогательного оборудования.

Помимо этого, определены задания для министерств и ведомств по подготовке к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг.