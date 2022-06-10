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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СОВМИН УТВЕРДИЛ КОМПЛЕКС МЕР ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2022/2023
18:00 10.06.2022
Постановлением Совета министров № 368 от 8 июня 2022 года утвержден комплекс мер, направленный на обеспечение бесперебойного снабжения топливно-энергетическими ресурсами и подготовку к устойчивой работе в осенне-зимний период 2022-2023 г.
Как сообщает Национальный правовой портал, организационно-технические мероприятия, обеспечивающие устойчивое и надежное топливо- и энергоснабжение потребителей в осенне-зимний период 2022-2023 гг. должны быть разработаны республиканскими органами госуправления и иными госорганизациями, подчиненными правительству, облисполкомами и Минским горисполкомом до 1 июля 2022 г. Срок реализации данных мероприятий – до 20 сентября 2022 г.
Документом установлены объемы:
выполняемых в 2022 г предприятиями электроэнергетики, входящими в состав ГПО «Белэнерго», и организациями ЖКХ работ по замене и строительству тепловых сетей;
создаваемых к отопительному сезону запасов топочного мазута;
создаваемых на 1 октября 2022 г. запасов древесного топлива (сырья) для организаций ЖКХ.
Кроме того, утверждены:
рекомендуемые объемы закупки в 2022 г топливоснабжающими организациями коммунальной формы собственности торфяных брикетов у организаций «Белтопгаза»;
перечень котельных, имеющих повышенный расход топлива и электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, в которых в 2022 г запланировано завершение работ по оптимизации режимов, а также состава основного и вспомогательного оборудования.
Помимо этого, определены задания для министерств и ведомств по подготовке к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг.
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