НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

С ИЮЛЯ В БЕЛАРУСИ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИП ПРЕДОСТАВЯТ ПРАВО ВРЕМЕННО НЕ НАЧИСЛЯТЬ АМОРТИЗАЦИЮ

15:38 10.06.2022 С 1 июля организациям и индивидуальным предпринимателям предоставят право временно не начислять амортизацию. Соответствующее постановление подписано премьером-министром, сообщает Telegram-канал правительства Беларуси. «Документ предполагает в качестве временной меры предоставление права организациям и индивидуальным предпринимателям не начислять амортизацию с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2023 г.», - говорится в сообщении. Ожидается, что исключение амортизации из состава затрат «позволит снизить себестоимость производимой продукции, обеспечив повышение конкурентоспособности субъектов хозяйствования»,