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С ИЮЛЯ В БЕЛАРУСИ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИП ПРЕДОСТАВЯТ ПРАВО ВРЕМЕННО НЕ НАЧИСЛЯТЬ АМОРТИЗАЦИЮ
15:38 10.06.2022
С 1 июля организациям и индивидуальным предпринимателям предоставят право временно не начислять амортизацию. Соответствующее постановление подписано премьером-министром, сообщает Telegram-канал правительства Беларуси.
«Документ предполагает в качестве временной меры предоставление права организациям и индивидуальным предпринимателям не начислять амортизацию с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2023 г.», - говорится в сообщении.
Ожидается, что исключение амортизации из состава затрат «позволит снизить себестоимость производимой продукции, обеспечив повышение конкурентоспособности субъектов хозяйствования»,
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