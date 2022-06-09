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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ВЛАСТИ МИНСКА ПОВЫСИЛИ ТАРИФЫ НА ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ ЭВАКУАЦИЮ АВТОМОБИЛЕЙ


13:17 10.06.2022

Решением Мингорисполкома № 1608 от 26 мая 2022 г. повышены тарифы на принудительную эвакуацию автомобилей с помещением их на штрафстоянку.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, тариф на принудительную эвакуацию транспортного средства на охраняемую стоянку с полной погрузкой на эвакуатор вырос с 63 до 80 рублей, с частичной погрузкой - с 53 до 65 рублей.

Суточный тариф на хранение принудительно отбуксированного авто повышен с 7,4 до 8,0 рублей за первые трое суток хранения, с 4,2 до 4,5 рубля в случае хранения от 4 до 9 суток, и с 3,2 до 3,5 рубя в сутки при хранение свыше 10 дней

Решение вступает в силу 11 июня.
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