Решением Мингорисполкома № 1608 от 26 мая 2022 г. повышены тарифы на принудительную эвакуацию автомобилей с помещением их на штрафстоянку.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, тариф на принудительную эвакуацию транспортного средства на охраняемую стоянку с полной погрузкой на эвакуатор вырос с 63 до 80 рублей, с частичной погрузкой - с 53 до 65 рублей.

Суточный тариф на хранение принудительно отбуксированного авто повышен с 7,4 до 8,0 рублей за первые трое суток хранения, с 4,2 до 4,5 рубля в случае хранения от 4 до 9 суток, и с 3,2 до 3,5 рубя в сутки при хранение свыше 10 дней

Решение вступает в силу 11 июня.