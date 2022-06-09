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ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО АККРЕДИТАЦИИ ЮРЛИЦ (ИП) НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
11:52 10.06.2022
Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 31 от 19 мая 2022 г. внесены изменения в Положение о комиссии по аккредитации юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) на оказание услуг в области охраны труда, утвержденное ведомственным постановлением № 6 от 27 января 2014 г.
Как сообщает Национальный правовой портал, комиссия по аккредитации юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) на оказание услуг в области охраны труда (комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом, создаваемым Министерством труда и социальной защиты в целях проведения аккредитации юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) на оказание услуг в области охраны труда для осуществления функций специалиста по охране труда и проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, внесения изменения в реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), аккредитованных на оказание услуг в области охраны труда (реестр).
Кроме того, расширены полномочия комиссии по принятию решений о внесении изменения в реестр, об отказе во внесении изменения в реестр.
Постановление вступило в силу 9 июня 2022 г.
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