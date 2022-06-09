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В БЕЛАРУСИ ВВЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
10:12 10.06.2022
В Беларуси утвержден перечень товаров, экспортные цены на которые регулируются Минсельхозпродом путем установления предельных минимальных цен. Соответствующее постановление 9 июня 2022 года подписал премьер-министр.
Как сообщает Telegram-канал правительства, в перечень товаров включены отдельные виды мясной и молочной продукции: сухое обезжиренное и цельное молоко, сливочное масло, сыры, мясо крупного рогатого скота.
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