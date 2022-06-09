В целях расширения возможностей белорусских экспортеров и оказания им поддержки в текущих внешнеэкономических условиях правительством и Национальным банком принято постановление от 7 июня 2022 г. № 363/13 ”О проведении юридическими лицами – резидентами операций, связанных с экспортом“.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, в соответствии с постановлением с 10 июня 2022 г. юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимся резидентами, разрешается на временной основе (до 31 декабря 2023 г.) получать наличную иностранную валюту (доллары США, евро, китайские юани) от нерезидентов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) при реализации им товаров (работ, услуг).

Резиденты могут получить наличную валюту от нерезидентов на территории Беларуси и за границей, обеспечив ее зачисление на свой счет в иностранном банке либо ввоз в Беларусь. Получение наличной иностранной валюты возможно в форме ее внесения нерезидентами непосредственно на банковские счета резидентов как в Республике Беларусь, так и за ее пределами.

Иностранная валюта, зачисленная на счет в иностранном банке, должна быть переведена резидентом на его счет в белорусском банке в течение 5 рабочих дней с даты зачисления. Ввезенная или полученная в Беларуси наличная валюта должна быть зачислена на счет резидента в белорусском банке не позднее рабочего дня, следующего за днем ее получения на территории (ввоза на территорию) Республики Беларусь.

Также резидентам следует соблюдать сроки зачисления иностранной валюты на свои счета, открытые в белорусских банках, определенные ими исходя из условий экспортных договоров (сроки репатриации).

Ввоз наличной иностранной валюты в Беларусь осуществляется с соблюдением требований таможенного законодательства.

Внесение наличной иностранной валюты на счета резидентов в банках Беларуси осуществляется в порядке, установленном банковским законодательством. При этом резиденты обязаны представлять документы и сведения для выполнения банками предусмотренных законодательством мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

«Принятые меры позволят в сложившихся под влиянием внешних факторов условиях упростить порядок проведения внешнеторговых операций, связанных с экспортом», - прокомментировали в Нацбанке.