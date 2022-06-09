Постановлением Государственного пограничного комитета и Государственного таможенного комитета № 1/33 от 17 мая 2022 г. утверждена Инструкция о порядке отбуксировки транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку в целях выполнения задач, возложенных на органы пограничной службы и таможенные органы.

Как сообщает Национальный правовой портал, под отбуксировкой транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку (отбуксировка транспортного средства) понимается принудительное перемещение транспортного средства с использованием средств эвакуации, принадлежащих органам пограничной службы, таможенным органам, органам внутренних дел либо организациям, требования к которым установлены законодательством, либо без их использования с места его нахождения на расстояние не далее, чем это необходимо для устранения препятствия, созданного стоящим транспортным средством, для выполнения задач, возложенных на органы пограничной службы и таможенные органы.

Документом установлено, что отбуксировка транспортного средства при наличии в нем пассажира (пассажиров) запрещена.

Решение об отбуксировке транспортного средства принимается уполномоченным в соответствии с законодательством должностным лицом органов пограничной службы и таможенных органов.

До начала отбуксировки транспортного средства проводится его внешний осмотр на предмет установления видимых дефектов и повреждений в присутствии не менее двух совершеннолетних лиц, о чем составляется акт осмотра транспортного средства.

Постановление вступает в силу с 22 сентября 2022 г.