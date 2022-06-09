ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ГПК И ГТК БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛИ ПОРЯДОК ОТБУКСИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА БЕЗ ПОМЕЩЕНИЯ ЕГО НА ОХРАНЯЕМУЮ СТОЯНКУ


16:26 09.06.2022

Постановлением Государственного пограничного комитета и Государственного таможенного комитета № 1/33 от 17 мая 2022 г. утверждена Инструкция о порядке отбуксировки транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку в целях выполнения задач, возложенных на органы пограничной службы и таможенные органы.

Как сообщает Национальный правовой портал, под отбуксировкой транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку (отбуксировка транспортного средства) понимается принудительное перемещение транспортного средства с использованием средств эвакуации, принадлежащих органам пограничной службы, таможенным органам, органам внутренних дел либо организациям, требования к которым установлены законодательством, либо без их использования с места его нахождения на расстояние не далее, чем это необходимо для устранения препятствия, созданного стоящим транспортным средством, для выполнения задач, возложенных на органы пограничной службы и таможенные органы.

Документом установлено, что отбуксировка транспортного средства при наличии в нем пассажира (пассажиров) запрещена.

Решение об отбуксировке транспортного средства принимается уполномоченным в соответствии с законодательством должностным лицом органов пограничной службы и таможенных органов.

До начала отбуксировки транспортного средства проводится его внешний осмотр на предмет установления видимых дефектов и повреждений в присутствии не менее двух совершеннолетних лиц, о чем составляется акт осмотра транспортного средства.

Постановление вступает в силу с 22 сентября 2022 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.06.2022
валюта курс
EUR 2.7589
USD 2.5931
RUB 4.2823
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7248 -0.0341
USD 2.5613 -0.0318
RUB 4.3530 +0.0707
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7750 2.7800
USD 2.5780 2.5880
RUB 3.5000 4.3000
подробнее

Конвертация в банках
на 09.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0710 1.0800
EUR/RUB 64.6000 78.5000
USD/RUB 60.0000 72.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте