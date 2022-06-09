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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОДОБРИЛО ДВА ПРОЕКТА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ


14:16 09.06.2022

Постановлением Совета министров № 375 от 8 июня 2022 г. одобрены проекты международной технической помощи (МТП), а также определены министерства и ведомства, которые будут обеспечивать координацию и эффективный контроль за их реализацией.

Как сообщает Национальный правовой портал, будут реализованы следующие проекты:

«Совершенствование мер радиационного контроля в зоне влияния Белорусской атомной электростанции» – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды;

«Поддержка функционирования архитектуры управления процессом достижения Целей устойчивого развития в Республике Беларусь-4» – Министерство иностранных дел.

Проекты МТП одобрены на основании предложений комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете министров.

Постановление вступило в силу 8 июня 2022 г.

Проект (программа) МТП – документ, предусматривающий комплекс согласованных организационно-технических мероприятий, объединенных общей целью и обеспеченных частично или полностью за счет предоставления донорами МТП денежных средств, в том числе в иностранной валюте, товаров (имущества), выполнения работ, оказания услуг.
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