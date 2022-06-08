Постановлением Министерства спорта и туризма № 14 от 22 апреля 2022 г. утверждена Инструкция, устанавливающая порядок проведения собеседования с лицами, прошедшими обучение в профильных классах (группах) спортивно-педагогической направленности учреждений общего среднего образования при поступлении без вступительных испытаний на специальности направления образования «Физическая культура и спорт» для получения высшего образования I ступени.

Как сообщает Национальный правовой портал, пройти такое собеседование могут выпускники указанных классов, при наличии:

в документе об образовании отметок не ниже 8 (восьми) баллов по учебным предметам, соответствующим предметам профильных испытаний, отметок не ниже 7 (семи) баллов по всем остальным учебным предметам;

рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они окончили. Инструкцией установлено, что ежегодно за месяц до начала проведения собеседования утверждается состав комиссии по проведению собеседования и ее председатель.

Что касается заданий (вопросов) для собеседования, то они составляются комиссией в соответствии с учебной программой факультативного занятия «Введение в спортивно-педагогические профессии» для учащихся X-XI классов учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования, утвержденной постановлением Министерства образования № 121 от 22 июля 2019 г.

Для участия в собеседовании абитуриенту необходимо подать в приемную комиссию заявление по установленной форме и рекомендацию педсовета учреждения образования, которое он окончил.

Форма собеседования устная, его проводят не менее двух членов комиссии. Ход собеседования отражается в соответствующем бланке.

«Собеседование проводится с целью выявления личностных, деловых качеств, способностей и мотивации абитуриентов к получению образования по специальностям направления образования «Физическая культура и спорт», – говорится в документе.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.