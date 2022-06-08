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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЛИЦ
18:42 08.06.2022
Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 39 от 25 марта 2022 г. утверждены строительные нормы СН 3.03.06-2022 «Улицы населенных пунктов».
Как сообщает Национальный правовой портал, они будут введены в действие через 60 календарных дней после официального опубликования.
Согласно документу, нормы распространяются на проектирование улиц и проездов городов, поселков и сельских населенных пунктов. В том числе улиц, являющихся продолжением автомобильных дорог общего пользования в пределах перспективных границ населенных пунктов.
Постановлением определены требования к проектированию при разработке проектной документации на возведение, реконструкцию (модернизацию) и капитальный ремонт указанных сооружений. В частности, содержатся основные технические требования к:
параметрам улиц населенных пунктов; тротуарам, пешеходным улицам и дорожкам;
инфраструктуре для велосипедного движения;
остановочным пунктам маршрутных транспортных средств; автомобильным стоянкам и парковкам;
пересечениям и примыканиям улиц; водоотводным системам и устройствам; размещению инженерных сетей;
освещению и озеленению улиц.
Применять утвержденные нормы должны юр- и физлица, которые разрабатывают проектную документацию, возводят, реконструируют (модернизируют) и производят капитальный ремонт улиц населенных пунктов страны, независимо от форм собственности и подчиненности.
Нормы не распространяются при проектировании:
автомобильных дорог общего пользования вне территорий населенных пунктов;
внутриплощадочных дорог промышленных, складских, сельскохозяйственных предприятий;
временных дорог.
Постановление № 39 вступает в силу после его официального опубликования.
Следует отметить, что нормы вводятся впервые. При этом на территории Беларуси отменяется технический кодекс установившейся практики «Улицы населенных пунктов. Строительные нормы проектирования» (ТКП 45-3.03-227-2010 (02250), утвержденный и введенный в действие с 1 июля 2011 г. приказом Минстройархитектуры № 485 от 17 декабря 2010 г.
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