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ЮРЛИЦАМ – РЕЗИДЕНТАМ БЕЛАРУСИ РАЗРЕШИЛИ ПОЛУЧАТЬ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ НАЛИЧНУЮ ВАЛЮТУ ПО ЭКСПОРТНЫМ ДОГОВОРАМ
12:11 08.06.2022
Правительство и Нацбанк разрешили юридическим лицам – резидентам получать от нерезидентов наличную иностранную валюту (доллары США, евро, китайские юани) при проведении операций, связанных с экспортом товаров (работ, услуг), с обеспечением зачисления полученных средств на банковские счета в Беларуси.
«Подписанное постановление позволит предприятиям осуществлять свою деятельность в условиях введенных коллективным Западом санкций и сложности проведения расчетов в безналичной форме по валютным экспортным договорам», - говорится в Telegram-канале правительства.
Отмечается, что данная мера является временной, действует по 31 декабря 2023 г. и вступает в силу после официального опубликования постановления.
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