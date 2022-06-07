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В БЕЛАРУСИ НАЧАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ ПОРЯДОК УДАЛЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕРЕЗИДЕНТОВ


09:47 08.06.2022

Постановлением Национального банка Беларуси № 198 от 24 мая 2022 г. утвержден порядок «идентификации нерезидентов на удаленной основе».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом установлено, что в случае проведения идентификации, верификации и обновления (актуализации) данных на удаленной основе о клиентах, являющихся нерезидентами – контрагентами юридических лиц – резидентов Республики Беларусь, их представителях (нерезиденты), при открытии нерезидентами текущих (расчетных) банковских счетов для осуществления расчетов по внешнеторговым договорам с юридическими лицами – резидентами Республики Беларусь порядок такой идентификации, верификации и обновления (актуализации) данных определяется в правилах внутреннего контроля банков и открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь».

Для идентификации директора, главного бухгалтера, иного уполномоченного лица нерезидента (далее – представитель клиента) может использоваться процедура web-ID, которая представляет собой форму идентификации на удаленной основе посредством установления видеосвязи с представителем клиента в интернете.

В процессе такой идентификации представителю клиента необходимо держать документ, удостоверяющий личность, перед веб-камерой для подтверждения достоверности сведений, представленных ранее при проведении мероприятий по идентификации клиентов, представителей клиентов и сравнения лица представителя клиента с фотографией, размещенной в документе, удостоверяющем личность.

Постановление вступило в силу 1 июня 2022 г. и действует до 31 декабря 2024 г.
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