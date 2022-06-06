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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫНЕСЕН ПРОЕКТ ЗАКОНА О ГОРОДСКОМ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТЕ И МЕТРОПОЛИТЕНЕ
18:01 06.06.2022
На общественное обсуждение вынесен проект закона Беларуси, которым вносятся изменения в закон от 5 мая 2014 г. № 141-З «О городском электрическом транспорте и метрополитене».
Как сообщает Национальный правовой портал, закнопроект подготовлен с целью совершенствования правового регулирования отношений по организации и выполнению перевозок пассажиров городским электрическим транспортом и метрополитеном с учетом практики применения закона от 5 мая 2014 г. № 141-З «О городском электрическом транспорте и метрополитене».
В частности, проектом закона предполагается внести следующие изменения:
уточнить определение термина «пассажир» для его корректного использования в нормах, регулирующих вопросы проведения досмотров ручной клади в метрополитене;
учитывая расширение возможностей оплаты проезда посредством информационной системы продажи билетов, а также другими способами (через мобильные приложения, бесконтактной банковской картой и т.д.), внести корректировки в определение термина «электронный билет»;
исключить ограничение субъектов, которым предоставлено право выступать в качестве оператора перевозок пассажиров городским электрическим транспортом, а также оператора перевозок пассажиров метрополитеном;
для исключения пробела в правовом регулировании закрепить в законе механизм, позволяющий осуществлять оплату услуг операторов перевозок пассажиров; уточнить обязанности заказчиков перевозок пассажиров городским электрическим транспортом в регулярном сообщении и метрополитеном;
уточнить нормы, регламентирующие порядок досмотра ручной клади пассажиров метрополитена.
Кроме того, планируется дополнить закон нормами о полномочиях Министерства транспорта и коммуникаций по установлению примерных форм договоров об организации перевозок пассажиров и договоров об оказании услуг оператора перевозок пассажиров, о моменте заключения договора перевозки пассажира городским электрическим транспортом в регулярном сообщении.
Организатор общественного обсуждения – Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 6 по 15 июня 2022 г.
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