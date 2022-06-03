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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОАЦ ОПРЕДЕЛИЛСЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР ОПЕРАТОРОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
11:54 06.06.2022
Оперативно-аналитический центр при президенте 1 июня 2022 года принял приказ № 94 «О государственном информационном ресурсе «Реестр операторов персональных данных».
Как сообщает Национальный правовой портал, в реестр будет включена информация об информационных ресурсах (системах), через которые будут:
трансгранично передаваться специальные персональные данные, если на территории иностранного государства не обеспечивается надлежащий уровень защиты прав субъектов персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных абзацами пятым – седьмым пункта 1 статьи 9 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных»;
обрабатываться биометрические и (или) генетические персональные данные;
обрабатываться персональные данные более 100 тыс. физических лиц;
обрабатываться персональные данные более 10 тыс. физических лиц, не достигших возраста шестнадцати лет.
В частности, в реестр должны вноситься данные о:
наименовании информационного ресурса (системы);
местонахождении систем хранения данных и серверного оборудования, на которых размещается информационный ресурс (система);
дате внесения сведений в реестр и их изменения; количестве субъектов персональных данных, персональные данные которых обрабатываются в информационном ресурсе (системе) на момент внесения информации в реестр;
заявленных целях и правовых основаниях обработки персональных данных;
сроке хранения персональных данных.
«Оператор или уполномоченное лицо вносят сведения в реестр не позднее 15 января 2024 г., в отношении информационного ресурса (системы), созданного (созданной) после 1 января 2024 г., – в течение десяти рабочих дней после ввода его (ее) в постоянную эксплуатацию», – говорится в документе.
Правовой акт принят в соответствии с указом от 28 октября 2021 г. № 422 «О мерах по совершенствованию защиты персональных данных».
Приказ вступает в силу с 1 января 2024 г.
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