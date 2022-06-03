Решением Витебского облисполкома № 288 от 1 июня снят запрет на вывоз продуктов в Литву и Латвию.

"Определить, что запрет на вывоз физлицами из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС товаров для личного пользования по перечню и в количестве согласно приложению к постановлению Совмина от 12 апреля 2022 года № 224 не распространяется на товары, приобретенные физлицами, в случае их вывоза из Беларуси в Латвию, Литву в срок по 31 декабря 2022 года", - говорится в опубликованном на Национальном правовом портале документе.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.