|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВЛАСТИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СНЯЛИ ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ ПРОДУКТОВ В ЛИТВУ И ЛАТВИЮ ДО КОНЦА ГОДА
09:59 06.06.2022
Решением Витебского облисполкома № 288 от 1 июня снят запрет на вывоз продуктов в Литву и Латвию.
"Определить, что запрет на вывоз физлицами из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС товаров для личного пользования по перечню и в количестве согласно приложению к постановлению Совмина от 12 апреля 2022 года № 224 не распространяется на товары, приобретенные физлицами, в случае их вывоза из Беларуси в Латвию, Литву в срок по 31 декабря 2022 года", - говорится в опубликованном на Национальном правовом портале документе.
Решение вступает в силу после его официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 03.06.2022
Курсы в банках
на 06.06.2022
Конвертация в банках
на 06.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте