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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ВЛАСТИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СНЯЛИ ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ ПРОДУКТОВ В ЛИТВУ И ЛАТВИЮ ДО КОНЦА ГОДА


09:59 06.06.2022

Решением Витебского облисполкома № 288 от 1 июня снят запрет на вывоз продуктов в Литву и Латвию.

"Определить, что запрет на вывоз физлицами из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС товаров для личного пользования по перечню и в количестве согласно приложению к постановлению Совмина от 12 апреля 2022 года № 224 не распространяется на товары, приобретенные физлицами, в случае их вывоза из Беларуси в Латвию, Литву в срок по 31 декабря 2022 года", - говорится в опубликованном на Национальном правовом портале документе.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.
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