Постановлением Совета министров № 353 от 31 мая 2022 г. уточнен перечень товаров, в отношении которых установлен временный запрет на вывоз за пределы Беларуси.

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства от 11 марта 2022 г. № 125.

Из перечня, в частности, исключены: кормовые добавки; корма для собак и кошек, расфасованные для розничной продажи; корма для домашних животных; заменители сухого и цельного молока.

Как сообщает Национальный правовой портал, постановление вступает в силу с 3 июня 2022 г.