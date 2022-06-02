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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 3 ИЮНЯ СНЯТ ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ ЗА ПРЕДЕЛЫ БЕЛАРУСИ НЕКОТОРЫХ ТОВАРОВ
13:41 03.06.2022
Постановлением Совета министров № 353 от 31 мая 2022 г. уточнен перечень товаров, в отношении которых установлен временный запрет на вывоз за пределы Беларуси.
Соответствующие изменения внесены в постановление правительства от 11 марта 2022 г. № 125.
Из перечня, в частности, исключены: кормовые добавки; корма для собак и кошек, расфасованные для розничной продажи; корма для домашних животных; заменители сухого и цельного молока.
Как сообщает Национальный правовой портал, постановление вступает в силу с 3 июня 2022 г.
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