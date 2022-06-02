В новой редакции утверждены положение о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий и положение о Высшей аттестационной комиссии. Соответствующий указ № 190 подписал 2 июня Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, на основе единых подходов и неукоснительного соблюдения правил объективности, открытости и независимости предусматривается сохранение принципиальной позиции ВАК как независимого аттестационного органа при президенте, деятельность которого направлена на исключение случаев необоснованного присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий. Предусматривается также усиление кадрового потенциала и персональной ответственности членов президиума и коллегии ВАК.

Расширены полномочия советов по защите диссертаций в части предоставления им права направления в ВАК письменных возражений в случае принятия экспертным советом ВАК или назначенным дополнительным экспертом отрицательного заключения по диссертации.

Унифицированы и смягчены отдельные процедурные требования для кандидатов на присуждение ученых степеней и званий с одновременным усилением ответственности соискателей и организаций, осуществляющих подготовку и аттестацию кадров высшей научной квалификации. В частности, закреплена возможность представления кандидатской и докторской диссертаций в виде научного доклада при соблюдении определенных условий, унифицированы минимальный стаж научной работы, количество подготовленных учеников и публикаций для соискателей ученых званий, усилена ответственность соискателя за плагиат, фальсификацию и подлог материалов.

При подготовке указа были учтены предложения представителей научного сообщества.

Ожидается, что принятие документа позволит усовершенствовать процесс рассмотрения диссертационных работ и оценки научных достижений соискателей, снять проблемные вопросы и обеспечить дальнейшее развитие отечественных научных школ.