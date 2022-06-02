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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ДО КОНЦА ГОДА ПРОДЛИЛА ОТМЕНУ ЛИМИТА НА ВЫВОЗ ПРОДУКТОВ В ЛИТВУ И ПОЛЬШУ
10:14 03.06.2022
Гродненский областной исполнительный комитет своим решением № 271 от 31 мая 2022 г. продлил отмену лимита на вывоз продуктов в Литву и Польшу.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, выезжающим в Литву и Польшу физическим лицам разрешено до 31 декабря без ограничений вывозить продукты.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Ранее власти Гродненской области разрешили физлицам вывозить продукты без ограничений до 16 мая.
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