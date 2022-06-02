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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОТМЕНИЛО ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ ИЗ СТРАНЫ НЕКОТОРЫХ ТОВАРОВ
16:37 02.06.2022
Постановлением Совмина № 125 от 11 марта 2022 г. снят временный запрет на вывоз за пределы Беларуси некоторых товаров.
Как сообщает Telegram-канал правительства, запрет на вывоз снят для кормовых добавок, кормов для собак и кошек, расфасованных для розничной продажи, кормов для домашних животных, а также заменителей сухого и цельного молока.
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