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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОТМЕНИЛО ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ ИЗ СТРАНЫ НЕКОТОРЫХ ТОВАРОВ

16:37 02.06.2022 Постановлением Совмина № 125 от 11 марта 2022 г. снят временный запрет на вывоз за пределы Беларуси некоторых товаров. Как сообщает Telegram-канал правительства, запрет на вывоз снят для кормовых добавок, кормов для собак и кошек, расфасованных для розничной продажи, кормов для домашних животных, а также заменителей сухого и цельного молока.