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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫНЕСЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА ЛИКВИДИРУЕМОГО ЮРЛИЦА


14:54 02.06.2022

Государственный комитет по имуществу проводит правовой мониторинг в отношении постановления Совета министров от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого юридического лица».

Как сообщает Национальный правовой портал, задачами правового мониторинга являются:

оценка эффективности норм постановления № 16;

выявление и анализ недостатков правового регулирования общественных отношений, их причин, а также последствий, которые возникли в процессе его применения;

выработка предложений о совершенствовании законодательства и практики его применения, принятии мер по надлежащей реализации постановления № 16.

В рамках мониторинга постановления все заинтересованные могут направлять информацию и предложения, в том числе о (об):

актуальности регулирования постановлением № 16 общественных отношений, наличии в нем устаревших и неэффективных норм;

положительных и отрицательных последствиях принятия постановления № 16;

наличии:

пробелов, коллизий и иной правовой неопределенности, внутренних противоречий в указанном правовом акте, наличии (отсутствии) единообразной практики его применения;

не реализованных в законодательстве отсылочных и бланкетных норм, содержащихся в постановлении, избыточности таких норм;

случаев нарушения норм постановления № 16;

совершенствовании его положений (по возможности в виде конкретных формулировок с кратким обоснованием необходимости их принятия).

Информацию и предложения можно направлять с 1 июня по 30 июля 2022 г.: в виде сообщений в специальном разделе на Правовом форуме Беларуси; в электронном виде на электронную почту Госкомимущества () с обязательным указанием «Правовой мониторинг постановления № 16».

Направленные предложения не будут считаться электронными обращениями, и в отношении них не будет даваться ответ в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.
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