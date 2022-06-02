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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СОВМИН ОТПУСТИЛ ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ В МАГАЗИНАХ БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ
14:07 02.06.2022
Постановлением Совмина № 350 от 31 мая 2022 года отменено регулирование цен на некоторые виды товаров при их реализации в магазинах беспошлинной торговли.
Как сообщает МАРТ, действие принятого 7 апреля 2022 года постановления Совмина № 214 «не будет распространяться на товары, согласно приложениям 1, 3 и 5 к указанному постановлению, при реализации этих товаров производителями, а также субъектами торговли, осуществляющими оптовую торговлю, владельцам магазинов беспошлинной торговли для их последующей реализации в таких магазинах и непосредственно реализации в магазинах беспошлинной торговли».
Таким образом, требования об ограничении роста цен не более чем на 1,2% в месяц, а также нормативы рентабельности и торговых надбавок больше не распространяются на юрлиц, включенных в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли (Duty Free).
Постановление № 350 вступает в силу после его официального опубликования.
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