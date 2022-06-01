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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНИТСЯ ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ


13:59 01.06.2022

Депутаты Палаты представителей Национального собрания 31 мая 2022 года приняли во втором чтении проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами».

Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания, законопроект предусматривает перераспределение полномочий президента в части установления требований к обращению с отходами, образующимися после утраты товарами и упаковкой своих потребительских свойств, и наделение правительства данными полномочиями.

В настоящее время требования к обращению с отходами, образующимися после утраты товарами и упаковкой своих потребительских свойств, установлены указом от 17 января 2020 г. № 16 «О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки».

Проектом закона за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство и (или) ввоз товаров, закрепляются обязанности по обеспечению сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов упаковки, образующихся после утраты ими потребительских свойств, и предоставлению информации о выполнении данной обязанности в адрес специально уполномоченной государственной некоммерческой организации — оператора в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами.

Совет министров наделяется полномочиями определять перечень товаров и упаковки, а также круг лиц, на которых распространяются данные обязанности.

Условия и порядок выполнения обязанностей по обеспечению сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и упаковки, а также предоставлению информации о ее выполнении будут устанавливаться правительством.

Законопроектом также определено, что договоры об организации сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и упаковки, заключенные ранее, должны быть приведены в соответствие с законом в течение шести месяцев со дня вступления его в силу.

В целях согласованности отдельных норм законопроекта и приведения терминологии в соответствие с терминологией, используемой в Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях, Банковском кодексе Республики Беларусь, внесены соответствующие изменения.
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