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ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН И ЮРЛИЦ ПРИНЯТ ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ

12:48 01.06.2022 Депутаты Палаты представителей Национального собрания 31 мая 2022 года приняли во втором чтении проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц». Как сообщает Telegram-канал нижней палаты парламента, законопроект направлен на дальнейшее совершенствование правового регулирования отношений, касающихся сферы подачи и рассмотрения обращений граждан и юридических лиц в целях наиболее полной защиты их прав и законных интересов. В проекте Закона, в частности, предлагается: изменение порядка подачи электронных обращений; уточнение перечня случаев отказа в личном приеме, предварительной записи на личный прием; конкретизация случаев и способов ознакомления заявителей с материалами, непосредственно относящимися к рассмотрению обращений; определение порядка работы с обращениями в случае, если заявитель злоупотребляет правом на обращение; определение порядка работы с массовыми письменными обращениями; уточнение круга организаций, в которых ведется книга замечаний и предложений.