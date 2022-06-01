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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН И ЮРЛИЦ ПРИНЯТ ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ
12:48 01.06.2022
Депутаты Палаты представителей Национального собрания 31 мая 2022 года приняли во втором чтении проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц».
Как сообщает Telegram-канал нижней палаты парламента, законопроект направлен на дальнейшее совершенствование правового регулирования отношений, касающихся сферы подачи и рассмотрения обращений граждан и юридических лиц в целях наиболее полной защиты их прав и законных интересов.
В проекте Закона, в частности, предлагается:
изменение порядка подачи электронных обращений;
уточнение перечня случаев отказа в личном приеме, предварительной записи на личный прием;
конкретизация случаев и способов ознакомления заявителей с материалами, непосредственно относящимися к рассмотрению обращений;
определение порядка работы с обращениями в случае, если заявитель злоупотребляет правом на обращение;
определение порядка работы с массовыми письменными обращениями;
уточнение круга организаций, в которых ведется книга замечаний и предложений.
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