Лукашенко 31 мая подписал указ № 188 "О расширении использования государственными организациями информационно-коммуникационных технологий", сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, документ направлен на дальнейшее внедрение в деятельность государственных организаций новейших сервисов и технологий при осуществлении ими административных процедур в электронной форме и оказании электронных услуг. В этой работе госорганизации будут использовать Единую систему идентификации физических и юридических лиц.

Указом предусматривается подключение всех ведомственных систем электронного документооборота органов государственного управления и государственных организаций к системе "Ведомственный архив" до 1 июня 2023 года.

С 1 июля 2023 года при осуществлении внешнеторговой деятельности вводятся электронные накладные, транспортные (товаросопроводительные) и иные документы, подтверждающие перемещение товара.