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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ГОСОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ПЕРЕВОДЯТ НА ЕДИНУЮ СИСТЕМУ ИДЕНТИФИКАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
11:18 01.06.2022
Лукашенко 31 мая подписал указ № 188 "О расширении использования государственными организациями информационно-коммуникационных технологий", сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, документ направлен на дальнейшее внедрение в деятельность государственных организаций новейших сервисов и технологий при осуществлении ими административных процедур в электронной форме и оказании электронных услуг. В этой работе госорганизации будут использовать Единую систему идентификации физических и юридических лиц.
Указом предусматривается подключение всех ведомственных систем электронного документооборота органов государственного управления и государственных организаций к системе "Ведомственный архив" до 1 июня 2023 года.
С 1 июля 2023 года при осуществлении внешнеторговой деятельности вводятся электронные накладные, транспортные (товаросопроводительные) и иные документы, подтверждающие перемещение товара.
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