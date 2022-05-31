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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
БЕЛОРУСКИЕ ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ И ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
10:00 01.06.2022
Депутаты Палаты представителей Национального собрания 31 мая 2022 года приняли во втором чтении проект закона «О правах инвалидов и их социальной интеграции».
Как сообщает Telegram-канал нижней палаты парламента, основные нововведения законопроекта направлены на полноправное включение людей с инвалидностью в общество, а также реализацию государственной политики социальной интеграции инвалидов, создание доступной среды и улучшение качества жизни инвалидов, поддержку семей с инвалидами.
В целях создания комфортных условий для пользования услугами социальной инфраструктуры предусматривается создание нового информационного ресурса — автоматизированной информационной системы по учету доступности объектов социальной инфраструктуры.
Актуальные сведения о доступности объектов социальной инфраструктуры будут консолидироваться в информационной системе и затем автоматически передаваться для размещения на публичной кадастровой карте, которая будет доступна для всех граждан в глобальной компьютерной сети Интернет.
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