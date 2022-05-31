Депутаты Палаты представителей Национального собрания 31 мая 2022 года приняли во втором чтении проект закона «О правах инвалидов и их социальной интеграции».

Как сообщает Telegram-канал нижней палаты парламента, основные нововведения законопроекта направлены на полноправное включение людей с инвалидностью в общество, а также реализацию государственной политики социальной интеграции инвалидов, создание доступной среды и улучшение качества жизни инвалидов, поддержку семей с инвалидами.

В целях создания комфортных условий для пользования услугами социальной инфраструктуры предусматривается создание нового информационного ресурса — автоматизированной информационной системы по учету доступности объектов социальной инфраструктуры.

Актуальные сведения о доступности объектов социальной инфраструктуры будут консолидироваться в информационной системе и затем автоматически передаваться для размещения на публичной кадастровой карте, которая будет доступна для всех граждан в глобальной компьютерной сети Интернет.