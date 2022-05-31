Депутаты Палаты представителей Национального собрания 31 мая 2022 года приняли во втором чтении проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об ипотеке».

Как сообщает Telegram-канал нижней палаты парламента, предлагаемые законопроектом изменения направлены на обеспечение более эффективного правового регулирования отношений в сфере ипотеки, устранение устаревших норм, пробелов и противоречий, уточнение отдельных положений закона об ипотеке.

В частности, законопроектом предусматривается:

введение обязанности залогодателя уведомлять залогодержателя об изменении характеристик имущества, которое поступит залогодателю в будущем и которое на момент заключения договора об ипотеке не считается созданным в соответствии с законодательством, предусмотренных предпроектной (предынвестиционной) или проектной документацией, а также по требованию залогодержателя внести соответствующие изменения в договор об ипотеке;

установление возможности заключения Брачного договора, иного договора, изменяющего режим имущества, нажитого супругами в период брака и являющегося предметом ипотеки, без согласия залогодержателя;

закрепление обязанности залогодателя уведомлять залогодержателя о предъявлении к залогодателю третьими лицами требований о признании за ними прав на имущество, являющееся предметом ипотеки;

определение последствий несоблюдения условий, при которых залогодатель вправе без согласия залогодержателя сдавать имущество, являющееся предметом ипотеки, в аренду (наем), передавать его в безвозмездное пользование или по соглашению с другим лицом предоставлять ему право ограниченного пользования этим имуществом (сервитут);

закрепление возможности отказа в обращении взыскания на заложенное имущество, если допущенное должником нарушение обеспеченного ипотекой обязательства крайне незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости имущества, являющегося предметом ипотеки;

совершенствование подходов к порядку передачи в ипотеку капитального строения (здания, сооружения), в котором расположены зарегистрированные изолированные помещения, машино-места.