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В БЕЛАРУСИ СТАТЬ СТУДЕНТАМИ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ В 2022 СМОГУТ ПОБЕДИТЕЛИ РЯДА ОЛИМПИАД


14:48 31.05.2022

Постановлением Министерства образования № 130 от 20 мая 2022 г. установлен перечень международных олимпиад, победители (обладатели дипломов I, II, III степени) которых имеют право на зачисление без вступительных испытаний в учреждения образования для получения высшего образования I ступени, среднего специального образования в 2022 году.

Как сообщает Национальный правовой портал, в перечень вошли 9 международных олимпиад:

Международная математическая олимпиада – 2022 год (Норвегия);

Европейская математическая олимпиада для девушек – 2022 год (Венгрия);

Международная физическая олимпиада – 2022 год (Швейцария);

Международная Жаутыковская олимпиада по физике, математике и информатике – 2022 год (Казахстан); Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии – 2022 год (Узбекистан);

Международная географическая олимпиада – 2022 год (Франция);

Международная олимпиада наук о Земле – 2022 год (Италия);

Европейская географическая олимпиада – 2022 год (Сербия);

Международная олимпиада по физике им. Аль-Фергани – 2021 год (Узбекистан).

Кроме того, постановлением Минобразования № 131 урегулированы вопросы поступления без вступительных испытаний на наиболее востребованные экономикой специальности для получения высшего образования I ступени в 2022 году.

Правовым актом установлены перечни: международных олимпиад, победители которых (обладатели дипломов I, II, III степени) могут поступать без вступительных испытаний на указанные специальности, для которых данный предмет определен вторым предметом профильного вступительного испытания; учебных предметов третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, который завершился в год приема, победители которого (обладатели дипломов I, II, III степени) могут поступать без вступительных испытаний на указанные специальности.

В первый перечень включены: Международная математическая олимпиада – 2022 год (Норвегия); Европейская математическая олимпиада для девушек – 2022 год (Венгрия); Международная физическая олимпиада – 2022 год (Швейцария); Международная Жаутыковская олимпиада по физике, математике и информатике – 2022 год (Казахстан); Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии – 2022 год (Узбекистан).

Во втором содержится 21 учебный предмет: белорусский язык, белорусская литература, русский язык, русская литература, английский, немецкий, французский, китайский, испанский языки, математика, физика, астрономия, информатика, биология, химия, география, история Беларуси, всемирная история (новейшее время), обществоведение, трудовое обучение, физическая культура и здоровье.

Оба постановления вступают в силу после официального опубликования.

Напомним, перечень наиболее востребованных экономикой специальностей устанавливается Министерством образования по согласованию с Министерством экономики и Министерством труда и социальной защиты.
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