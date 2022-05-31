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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НИЖНЯЯ ПАЛАТА ПАРЛАМЕНТА БЕЛАРУСИ ОДОБРИЛА ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ ПОПРАВКИ К ЗАКОНАМ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
14:07 31.05.2022
Депутаты Палаты представителей Национального собрания 31 мая 2022 года приняли во втором чтении проект закона «Об изменении законов по вопросам правовой охраны объектов интеллектуальной собственности». Об этом сообщает Telegram-канал нижней палаты парламента.
Согласно информации, законопроект разработан в целях комплексной корректировки законов в сфере интеллектуальной собственности путем внесения в них изменений, предусматривающих, в частности:
приведение норм законов в соответствие с Законом Республики Беларусь «О защите персональных данных»;
реализацию норм Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму» и принятия на государственном уровне системных мер по противодействию экстремизму;
совершенствование правового регулирования отношений в сфере коллективного управления имущественными правами;
возможность регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров Евразийского экономического союза в соответствии с договором о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза, а также предоставления правовой охраны в Беларуси промышленным образцам в соответствии с Женевским актом Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов и протоколом об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции.
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