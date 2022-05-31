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ПОДПИСАН УКАЗ О НАЗНАЧЕНИИ И ОСВОБОЖДЕНИИ СУДЕЙ

12:48 31.05.2022 Лукашенко 30 мая подписал указ № 186 «О назначении и освобождении судей», сообщает его пресс-служба. Согласно информации, судьями Верховного суда назначены с последующим согласованием с Советом Республики Алексей Левкович, Сергей Николаев и Александр Савчук. Заместителем председателя Брестского областного суда назначен Андрей Курисюк, председателем экономического суда Гомельской области – Наталья Сарнавская, судьей бессрочно и заместителем председателя экономического суда Гомельской области – Александр Лисовский, первым заместителем председателя Минского городского суда – Петр Орлов, судьей на пятилетний срок и заместителем председателя Минского городского суда – Дмитрий Супрун. Указом назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси. Лукашенко также подписал указ № 187 «О присвоении квалификационных классов судьям».