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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДЕПУТАТЫ ОДОБРИЛИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
11:23 31.05.2022
Депутаты Палаты представителей Национального собрания 31 мая 2022 года одобрили в первом чтении изменения в проект закона «О внешней трудовой миграции». Об этом сообщает Telegram-канал нижней палаты парламента.
Согласно информации, предлагаемые дополнения и изменения действующей редакции закона «О внешней трудовой миграции» касаются обновления понятийного аппарата и корректировки имеющихся терминов, совершенствования порядка выдачи разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, корректировки полномочий государственных органов, участвующих в государственном регулировании и управлении в области внешней трудовой миграции, а также условий осуществления трудовой деятельности трудящимися-иммигрантами в Беларуси, прав и обязанностей трудящихся-иммигрантов и нанимателя Республики Беларусь и др.
Принятие проекта закона направлено на либерализацию оснований и порядка привлечения в Беларусь иностранной рабочей силы и трудоустройства за пределами республики.
Ожидается, что его реализация будет способствовать развитию инвестиционной привлекательности Беларуси, деловых и частных контактов.
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