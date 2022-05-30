Депутаты Палаты представителей Национального собрания 31 мая 2022 года одобрили в первом чтении изменения в проект закона «О внешней трудовой миграции». Об этом сообщает Telegram-канал нижней палаты парламента.

Согласно информации, предлагаемые дополнения и изменения действующей редакции закона «О внешней трудовой миграции» касаются обновления понятийного аппарата и корректировки имеющихся терминов, совершенствования порядка выдачи разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, корректировки полномочий государственных органов, участвующих в государственном регулировании и управлении в области внешней трудовой миграции, а также условий осуществления трудовой деятельности трудящимися-иммигрантами в Беларуси, прав и обязанностей трудящихся-иммигрантов и нанимателя Республики Беларусь и др.

Принятие проекта закона направлено на либерализацию оснований и порядка привлечения в Беларусь иностранной рабочей силы и трудоустройства за пределами республики.

Ожидается, что его реализация будет способствовать развитию инвестиционной привлекательности Беларуси, деловых и частных контактов.