Постановлением Совета министров № 345 от 28 мая 2022 г. изменены ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Как сообщает Национальный правовой портал, ставки экспортных пошлин составят на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты $44,8 за 1 т (ранее – $49,6); прямогонный бензин – $24,6 за 1 т (ранее – $27,2); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – $13,4 за 1 т (ранее – $14,8).

Постановление вступает в силу с 1 июня 2022 г.