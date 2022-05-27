На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым вносятся изменения в постановление правительства от 31 августа 2020 г. № 516 «О системе противопожарного нормирования и стандартизации».

Как сообщает Национальный правовой портал, изменения направлены на актуализацию утвержденного постановлением № 516 перечня нормативных правовых актов (их структурных элементов), в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов (их структурных элементов), международных договоров Республики Беларусь (их структурных элементов), технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза (их структурных элементов) и иных международно-правовых актов, содержащих обязательства Республики Беларусь (их структурных элементов), образующих систему противопожарного нормирования и стандартизации.

Ожидается, что принятие проекта позволит актуализировать и определить круг требований по обеспечению пожарной безопасности, надзор за которыми осуществляется органами государственного пожарного надзора.

Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 27 мая по 6 июня 2022 г.