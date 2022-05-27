К 1 сентября 2023 года в пунктах пропуска на границе Беларуси появятся станции дезинфекции. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 331 от 25 мая 2022 г.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, этапы строительства и введения в эксплуатацию станций дезинфекции установлены с целью исполнения пункта 8 указа от 26 апреля 2022 г. № 154 «Об обязательной дезинфекции транспортных средств».

При этом оплата расходов на изготовление и распространение контрольных марок будет осуществляться за счет собственных средств ООО «БелГлобалГарант».

Хранение и учет контрольных марок возлагаются на ООО «БелГлобалГарант», Белгосстрах и Беларусбанк.

Первый этап предусматривает запуск к 1 сентября 2023 г. станций дезинфекции в пунктах пропуска «Козловичи», «Григоровщина», «Урбаны», «Бенякони», «Берестовица», «Брузги», «Каменный Лог», «Котловка» и «Привалка».

На втором этапе планируется запустить станции дезинфекции во всех остальных пунктах пропуска к 1 сентября 2024 г.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.