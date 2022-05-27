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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПОРЯДОК ЗАКУПОК ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В БЕЛАРУСИ УПРОСТИЛИ


18:03 27.05.2022

Постановлением Совета министров № 337 от 26 мая 2022 года внесены изменения в постановление правительства № 229 от 15 марта 2012 года «О закупках за счет собственных средств».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, сделано это в целях сокращения издержек и времени на проведение процедур закупок, в том числе для минимизации влияния внешних угроз на бесперебойную деятельность организаций.

В частности, изменениями предусмотрено:

предоставление права закупок оборудования, инструментов, сырья, материалов и комплектующих для собственного производства без учета требований постановления № 229 по перечню таких товаров, согласованному с государственным органом (организацией), в подчинении (составе, системе) которого находится закупающая организация;

сокращение сроков подачи предложений с 10 рабочих до 5 календарных дней и срока для заключения договора с 5 до 3 рабочих дней;

предоставление права выбора нескольких победителей и заключения нескольких договоров по результатам одной процедуры закупки (одного лота);

предоставление возможности заключения дополнительного соглашения к договору вместо отдельного договора, если победителем признан поставщик, с которым ранее был заключен договор;

предоставление права признания победителем единственного участника конкурентной процедуры закупки и заключения с ним договора, если его предложение соответствует требованиям документации о закупке.

Кроме того, предусмотрены случаи, когда включение организаций в «реестр недобросовестных» не осуществляется. При этом МАРТ предоставлена компетенция определить и случаи досрочного исключения из такого реестра.

Постановлением № 337 также предусмотрен запрет на установление государственными органами (государственными организациями) для находящихся в их подчинении (входящих в состав, систему, являющихся дочерними компаниями холдингов) организаций требований к осуществлению закупок за счет собственных средств, не предусмотренных законодательными актами, постановлениями Совета министров.

Ожидается, что реализация указанных положений будет способствовать оперативному и бесперебойному снабжение промышленных предприятий необходимыми для производства товарами.

Изменения вступают в силу после официального опубликования постановления.
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