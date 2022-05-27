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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОРЯДОК ЗАКУПОК ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В БЕЛАРУСИ УПРОСТИЛИ
18:03 27.05.2022
Постановлением Совета министров № 337 от 26 мая 2022 года внесены изменения в постановление правительства № 229 от 15 марта 2012 года «О закупках за счет собственных средств».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, сделано это в целях сокращения издержек и времени на проведение процедур закупок, в том числе для минимизации влияния внешних угроз на бесперебойную деятельность организаций.
В частности, изменениями предусмотрено:
предоставление права закупок оборудования, инструментов, сырья, материалов и комплектующих для собственного производства без учета требований постановления № 229 по перечню таких товаров, согласованному с государственным органом (организацией), в подчинении (составе, системе) которого находится закупающая организация;
сокращение сроков подачи предложений с 10 рабочих до 5 календарных дней и срока для заключения договора с 5 до 3 рабочих дней;
предоставление права выбора нескольких победителей и заключения нескольких договоров по результатам одной процедуры закупки (одного лота);
предоставление возможности заключения дополнительного соглашения к договору вместо отдельного договора, если победителем признан поставщик, с которым ранее был заключен договор;
предоставление права признания победителем единственного участника конкурентной процедуры закупки и заключения с ним договора, если его предложение соответствует требованиям документации о закупке.
Кроме того, предусмотрены случаи, когда включение организаций в «реестр недобросовестных» не осуществляется. При этом МАРТ предоставлена компетенция определить и случаи досрочного исключения из такого реестра.
Постановлением № 337 также предусмотрен запрет на установление государственными органами (государственными организациями) для находящихся в их подчинении (входящих в состав, систему, являющихся дочерними компаниями холдингов) организаций требований к осуществлению закупок за счет собственных средств, не предусмотренных законодательными актами, постановлениями Совета министров.
Ожидается, что реализация указанных положений будет способствовать оперативному и бесперебойному снабжение промышленных предприятий необходимыми для производства товарами.
Изменения вступают в силу после официального опубликования постановления.
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