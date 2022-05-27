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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ МОГУТ ДОСРОЧНО ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СПИСКА "НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ" В ГОСЗАКУПКАХ
15:36 27.05.2022
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 38 от 10 мая 2022 г. предусмотрены дополнительные основания для досрочного исключения из списка "недобросовестных" в госзакупках.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, среди прочего лицо может быть досрочно исключено из списка при направлении в МАРТ:
подтверждения, что уклонение от заключения договора, его неисполнение или ненадлежащее исполнение было вызвано изменением курса белорусского рубля к одной из иностранных валют более чем на 20 %;
копии решения суда о признании недействительным решения о выборе юридического или физического лица, в том числе ИП, участником-победителем.
Постановление вступает в силу с 28 мая 2022 года.
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