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В БЕЛАРУСИ ПОБЕДИТЕЛИ ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ И ФЕСТИВАЛЕЙ ПОЛУЧАТ ЛЬГОТЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗЫ И ССУЗЫ
18:08 26.05.2022
Постановлением Министерства культуры № 26 от 12 мая 2022 г. установлен перечень международных творческих конкурсов и фестивалей в сфере культуры, победители (Гран-при, дипломы I, II, III степени) которых имеют право на льготы при зачислении в учреждения высшего образования, учреждения среднего специального образования.
Как сообщает Национальный правовой портал, в перечень вошли:
международный конкурс пианистов «Минск-20__» (в названии конкурса указывается год его проведения);
международный конкурс исполнителей на струнных смычковых инструментах им. М. Ельского;
международный конкурс вокалистов им. Л. П. Александровской;
международный конкурс исполнителей на народных инструментах;
международный конкурс юных пианистов им. И. А. Цветаевой;
международный детский конкурс «Музыка надежды»;
международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск»;
международный конкурс хоровых дирижеров имени В. В. Ровдо.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г.
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