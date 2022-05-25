Постановлением Министерства культуры № 26 от 12 мая 2022 г. установлен перечень международных творческих конкурсов и фестивалей в сфере культуры, победители (Гран-при, дипломы I, II, III степени) которых имеют право на льготы при зачислении в учреждения высшего образования, учреждения среднего специального образования.

Как сообщает Национальный правовой портал, в перечень вошли:

международный конкурс пианистов «Минск-20__» (в названии конкурса указывается год его проведения);

международный конкурс исполнителей на струнных смычковых инструментах им. М. Ельского;

международный конкурс вокалистов им. Л. П. Александровской;

международный конкурс исполнителей на народных инструментах;

международный конкурс юных пианистов им. И. А. Цветаевой;

международный детский конкурс «Музыка надежды»;

международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск»;

международный конкурс хоровых дирижеров имени В. В. Ровдо.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г.