НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ РАСШИРИЛО РЫНКИ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЭКСПОРТА ПРОДТОВАРОВ И СЕЛЬХОЗСЫРЬЯ

13:28 26.05.2022 Совет министров в целях поддержки отечественных экспортеров 24 мая 2022 г. принял постановление № 330, которым внес изменения в постановление правительства № 262 от 5 мая 2021 г. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, документом существенно расширены рынки для финансирования экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, отменены ограничения по кредитованию только на рынки стран ЕС и «дальней дуги».