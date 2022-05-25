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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ РАСШИРИЛО РЫНКИ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЭКСПОРТА ПРОДТОВАРОВ И СЕЛЬХОЗСЫРЬЯ
13:28 26.05.2022
Совет министров в целях поддержки отечественных экспортеров 24 мая 2022 г. принял постановление № 330, которым внес изменения в постановление правительства № 262 от 5 мая 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, документом существенно расширены рынки для финансирования экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, отменены ограничения по кредитованию только на рынки стран ЕС и «дальней дуги».
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