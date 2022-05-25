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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МАРТ УСТАНОВИЛО ТАРИФЫ ДЛЯ ЮРЛИЦ НА УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ НЕФТИ
10:49 26.05.2022
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 40 от 17 мая 2022 г. установлены тарифы для юридических лиц на услуги по транспортировке нефти на отдельных участках существующих маршрутных направлений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, тарифы установлены в белорусских и российских рублях за тонну нетто без НДС и рассчитаны исходя из уровня уже действующих тарифов, определенных постановлением МАРТ от 19 января 2022 г. № 7 «О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам» и протяженности участков.
Постановление вступит в силу после его официального опубликования.
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