|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНЗДРАВ УТОЧНИЛ НОРМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЗАРУБЕЖНЫХ ВРАЧЕЙ ИЛИ ФАРМАЦЕВТОВ В БЕЛАРУСИ
15:12 25.05.2022
Министерство здравоохранения 21 апреля 2022 г. приняло постановление № 36 «О допуске к занятию должностей медицинских, фармацевтических работников лиц, получивших образование за рубежом».
Как сообщает Национальный правовой портал, получившие медицинское, фармацевтическое образование за пределами Беларуси лица, заинтересованные в устройстве на работу в соответствующих должностях на территории нашей страны, должны иметь:
свидетельство о признании документа об образовании, выданного в иностранном государстве, и установлении его эквивалентности (соответствия) документу об образовании Республики Беларусь, выданному в порядке, установленном законодательством, если иное не предусмотрено законодательством или международными договорами Беларуси;
сертификат о прохождении интернатуры (стажировки) – для лиц, получивших высшее медицинское, фармацевтическое образование;
иные документы, предусмотренные законодательством.
Данные требования не распространяются на лиц, приглашенных Минздравом или государственными медицинскими, фармацевтическими научными организациями и прибывших на территорию Беларуси в целях международного обмена достижениями медицинской и фармацевтической науки (участие в проведении высокотехнологичных медицинских вмешательств и методов оказания медицинской помощи, передовых медицинских и фармацевтических технологий, обучающих семинаров для работников системы здравоохранения и других мероприятий).
Специалисты, которые получили экспертное заключение Республиканского института высшей школы о невозможности признания иностранного документа об образовании по причине несоответствия требованиям образовательных стандартов Беларуси, могут занять должности медицинских, фармацевтических работников по согласованию с Минздравом после сдачи квалификационного экзамена без прохождения интернатуры в порядке, установленном Инструкцией о порядке организации и прохождения интернатуры и (или) сдачи квалификационного экзамена.
Под действие правового акта не подпадают лица, получившие право заниматься медицинской, фармацевтической деятельностью до вступления его в силу.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2022
Курсы в банках
на 25.05.2022
Конвертация в банках
на 25.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте