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МИНЗДРАВ УТОЧНИЛ НОРМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЗАРУБЕЖНЫХ ВРАЧЕЙ ИЛИ ФАРМАЦЕВТОВ В БЕЛАРУСИ


15:12 25.05.2022

Министерство здравоохранения 21 апреля 2022 г. приняло постановление № 36 «О допуске к занятию должностей медицинских, фармацевтических работников лиц, получивших образование за рубежом».

Как сообщает Национальный правовой портал, получившие медицинское, фармацевтическое образование за пределами Беларуси лица, заинтересованные в устройстве на работу в соответствующих должностях на территории нашей страны, должны иметь:

свидетельство о признании документа об образовании, выданного в иностранном государстве, и установлении его эквивалентности (соответствия) документу об образовании Республики Беларусь, выданному в порядке, установленном законодательством, если иное не предусмотрено законодательством или международными договорами Беларуси;

сертификат о прохождении интернатуры (стажировки) – для лиц, получивших высшее медицинское, фармацевтическое образование;

иные документы, предусмотренные законодательством.

Данные требования не распространяются на лиц, приглашенных Минздравом или государственными медицинскими, фармацевтическими научными организациями и прибывших на территорию Беларуси в целях международного обмена достижениями медицинской и фармацевтической науки (участие в проведении высокотехнологичных медицинских вмешательств и методов оказания медицинской помощи, передовых медицинских и фармацевтических технологий, обучающих семинаров для работников системы здравоохранения и других мероприятий).

Специалисты, которые получили экспертное заключение Республиканского института высшей школы о невозможности признания иностранного документа об образовании по причине несоответствия требованиям образовательных стандартов Беларуси, могут занять должности медицинских, фармацевтических работников по согласованию с Минздравом после сдачи квалификационного экзамена без прохождения интернатуры в порядке, установленном Инструкцией о порядке организации и прохождения интернатуры и (или) сдачи квалификационного экзамена.

Под действие правового акта не подпадают лица, получившие право заниматься медицинской, фармацевтической деятельностью до вступления его в силу.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования
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